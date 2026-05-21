三井不動産と、BIPROGY、西日本旅客鉄道、博報堂の3社で構成するPHRコネクト共同企業体は、5月19日より「DotHealth カラダ測定サービス」の提供を、日本橋室町三井タワーにおいて開始した。

2025年大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで人気を博した「カラダ測定ポッド」を設置するもので、首都圏のオフィスビルにおける提供は初の試みである。三井のオフィスワーカー向けサービス「＆BIZ(アンドビズ)」の一環として、テナント企業の従業員の健康増進やウェルビーイング向上に資する取り組みとして展開する。

カラダ測定ポッドでは、心血管、髪、肌、歯、脳、筋骨格の6分野(約50項目)の健康度を約8分で測定できる。結果は専用のWEBアプリに蓄積され、グラフなどで確認可能。3週間に1回程度継続して利用することで、体調変化の把握や生産性向上に役立てられる。

カラダ測定サービスに関するアプリケーションのイメージ

設置期間は2026年5月19日から約1年間(予定)。時間は全日11:00～19:30、料金は2カ月1,200円または6カ月3,000円のサブスクリプション制。

同サービスは、来街者にも利用できる環境とすることで、街全体への波及と新たなヘルスケア体験の定着を目指す。