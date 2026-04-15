ヤマハ発動機販売は“クロスプレーン・コンセプト"に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒・688cm³エンジンを搭載したスーパースポーツ「YZF-R7 ABS」をモデルチェンジし、5月29日に発売する。また、ヤマハ発動機創立70周年を記念する「70th Anniversary Edition」を200台限定で同日発売する。

多彩なライダー走行支援システムを搭載

今回の「YZF-R7 ABS」は、「The textbook of SuperSport for your “Fun", “Confidence" and “Growth"(「楽しさ」「自信」そして「成長」のための、スーパースポーツの教科書)」をコンセプトに開発。レースマシンを彷彿とさせる機能・性能・スタイルを洗練させるとともに、ストリートでも気負わず扱える機能を多数盛り込んでいる。





上「YZF-R7 ABS」ブラック、下「YZF-R7 70th Anniversary Edition ABS」ホワイト

主な新しい特徴は、次の通り。

1）新採用の「YCC-T(電子制御スロットル）」や「6軸IMU(Inertial Measurement Unit）」との連動による、「YRC(Yamaha Ride Control）」、クルーズコントロールシステム、「YVSL(Yamaha variable speed limiter)」など、多彩なライダー走行支援システム」

2）トルク感と高揚感をもたらす吸気サウンド

3）新フレーム/スイングアームやスピンフォージドホイールの採用に加え、サスペンションセッティング見直しなど車体回りの全面アップデートによるスポーツライディングにおけるコントロール性の向上

4）燃料タンクやシート形状を変更し、より自由度が高く操作性に優れたライディングポジション

5）ラップタイムや走行データを可視化できるアプリ「Y-TRAC Rev(ワイトラックレヴ）」など“つながる"機能

6）エアマネジメント性能を強化し、M字型ヘッドランプなど一目でRシリーズと分かる新スタイリング







剛性を高めたフレーム及び軽量ホイール

上体自由度をポイントに設定したライディングポジション