サントリー最古の大阪工場で見学ツアー開始! 「ROKU〈六〉」原酒試飲もできる80分を体験

サントリーは、5月8日より「サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー」を一般公開する。ツアーへの参加はWEBサイトから事前予約制(抽選)となり、料金は1人3,000円だ。

見学施設の整備に10億円を投資

今回、見学ツアーを開始するサントリー大阪工場(以下、大阪工場)は、創業者・鳥井信治郎が1919年に建設したサントリーにおける最も歴史のある工場だ。

数あるサントリー工場の中でも重要な生産拠点に数えられる大阪工場を「つくる」と「伝える」を両立させる場とするためにサントリーは、2024年に合計65億円の設備投資を実施した。

「つくる」では55億円を投じて「スピリッツ・リキュール工房」の全面建て替え、蒸溜器や浸漬タンク、パイロットディステラリーなどを新設し、生産能力増強及び品質向上を図った。そして、「伝える」の実現に向けて10億円を投資して見学施設を整備することで、今回の「サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー」の開始に至った。

同社マーケティング本部リキュール・スピリッツ部長の新関祥子さんは、「ジャパニーズクラフトジン『ROKU〈六〉』に象徴されるように、旬の素材が持つ香りや味わいを閉じ込めたお酒であること。そして原料、製法、味わい、楽しみ方が非常に多彩であることが、スピリッツ・リキュールならではの魅力です」と、スピリッツ・リキュールの魅力をアピール。

サントリー マーケティング本部リキュール・スピリッツ部長の新関祥子さん

続けて、「日本のみならず、海外の人々にも愛される日本のお酒をつくり、世界中に広めたいというのが私たちの夢です。その実現のために、大阪工場のこだわりのものづくりを国内外に伝え、サントリーのスピリッツ・リキュールを今後大きく育てていきたいと思っています」と、ツアーを開始する意義を説明した。

「ROKU〈六〉」の原酒テイスティングも! ツアーのポイントを解説

「サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー」は、「歴史学習」「ものづくり見学」「体験」の3部構成となる。今回は実際に体験してきたので、詳細は伏せつつ、ツアーの流れとポイントを紹介する。

ツアーのスタートは「はじまりのラウンジ」から。そこで参加者はツアーオリジナルのVTRを通じて、まずはサントリーの洋酒づくりの歴史を学ぶ。その後、「ROKU〈六〉」にも使われる素材と同品種の大島桜や八重桜など、様々な植物が植えられる「ボタニカル・ロード」を通って、「スピリッツ・リキュール工房」へと移動。入り口を進むと「歴史展示」があり、ここでは貴重な資料を見ながらサントリーの歴史に触れることができる。

「歴史展示」を抜け、エレベータで「スピリッツ・リキュール工房」4階に上がると、そこには様々な原料素材が展示される一室に案内される。ここでは実際に素材を見たり、香りを嗅ぎながら、リキュールづくりの理解を深めることができる。また、希望者はジンの語源にもなっているジュニーパーベリーの実の試食が可能。なかなか味わうことのない貴重機な会なので、参加の際はチャレンジしてみてほしい。

使用される素材を確認した後は、いよいよリキュールづくりの本丸だ。工房内で稼働する浸漬タンクや4つの蒸溜釜を実際に見ながら、素材から製品が生まれるまでのプロセスの一端を見学していく。

続いて、1階の「クリエイションルーム」に移動。ここでは「ROKU〈六〉」の原酒や、「ROKU〈六〉」を使って自分で作ったカクテルの「試飲体験」を行う。

「ROKU〈六〉」の原酒は、アルコール度数が47%となかなか強めな上、カクテルも含めれば試飲する量はそこそこある。とはいえ、全て飲む必要はないので、自分のペースで楽しめばOKだ。

見学ツアーを終えた後、最後に案内されるのがギフトショップ「ギフト&ギャラリー」だ。ここでは大阪工場でつくられる製品や、「スピリッツ・リキュール工房」限定グッズなどが購入できる。お土産にもぴったりなラインアップが並ぶので、こちらをじっくりチェックしてほしい。

以上が、おおまかなツアーの流れと内容になる。時間配分は「歴史学習」と「ものづくり見学」で40分、「試飲体験」で40分ぐらいの割合だ。また、ツアー中はガイドからより詳しく説明を聞くことができる。

なお、「サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー」は6月までの事前抽選がすでに終了。次回は5月11日(月)～5月15日(金)にかけて7月分の事前抽選が行われる。気になった方は、ホームページ(https://www.suntory.co.jp/factory/osaka/)で詳細を確認してほしい。