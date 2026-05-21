コピス吉祥寺(東京都武蔵野市)は5月24日、吉祥寺にBAR文化を根付かせることを目的に活動する「吉祥寺カクテルラボラトリー」と共同で、吉祥寺初となるBARイベント「吉祥寺カクテルマーケット」を開催する。

BARイメージ

同イベントでは、「BARに興味はあるけれど敷居や金額が高そう、振る舞いがわからない」という初心者から愛好家まで、誰もがオープンな空間で安全にBARの雰囲気を楽しめる。

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吉祥寺に新たな文化を立ち上げて街を盛り上げるべく、武蔵野市産農産物を使用した地産地消カクテルの提供や、子ども向けの「ノンアルコールカクテル体験」コーナーなども設置する。

会場には、吉祥寺の実力派BAR 15店舗からバーテンダーたちが集結。本格的なシェイク・ステア・ビルドカクテルを提供する。アサヒビールやバカルディ ジャパン、エシカル・スピリッツなど、大手からクラフト系まで15の賛助会による試飲ブースでは、おすすめ商品をじっくりと堪能できる。

キッチンワゴンエリアには、吉祥寺で人気の大人の隠れ家ワインビストロ「Hidamari」がコピス吉祥寺に初登場。カクテルにぴったりの美味しいおつまみや料理を用意する。

入場は無料。カクテルや試飲ブースを自由に楽しむには、イベント用「リストバンド」の購入が必要となる。前売券は3,000円(リストバンド1人分 ＋ お手軽チケット1,000円分付き)。当日は、3,000円(リストバンド1人分)と1,000円(お手軽チケット 200円×5枚)を販売する。支払いは現金のみ。