友人や同僚のなかに、“すぐ感情的になる人”はいませんか? 身近にこのタイプがいると、どう対応したらいいか悩んでしまうこともあるでしょう。本記事では、すぐ感情的になる人の特徴や心理を解説しながら、関係をこじらせることなく上手に付き合うための具体的な対処法を紹介します。

すぐ感情的になる人の特徴

感情的になりやすい人には、いくつか共通する特徴があります。まずは、その主な特徴を解説していきましょう。

プライドが高く自分の非を認めない

プライドが高い人は、「間違いを認める＝自分の価値が下がる」と無意識に感じています。何か指摘を受けると、内容よりも「自分が否定された」と感じて、感情的になってしまうのです。特に人前で指摘されると、強く反発する傾向があります。その結果、議論ではなく感情のぶつかり合いになりがちです。

自分を客観視するのが苦手

自己理解が浅い人は、自分の感情の動きをうまく分析できません。「なぜこんなにイライラしているのか」「本当は何が不満なのか」を言語化できないため、それが怒りとして表出してしまいます。また、自分の言動が周囲に与えている影響にも気づきにくいため、同じトラブルを繰り返すことになるのです。

人の話を聞かない

このタイプの人は感情が高ぶると、自分の気持ちを吐き出すことに集中してしまうので、相手の意見が耳に入らなくなります。相手の意見を遮って話し続けたり、結論を急いだりして、冷静な話し合いが成立しにくいため、問題が解決しないままになってしまうことも少なくありません。

完璧主義でこだわりが強い

完璧主義の人は、自分にも他人にも高い基準を求めます。「こうあるべき」という思いが強く、少しのズレでも強いストレスを感じてしまい、そのストレスが怒りとして表面化するのです。自分のやり方に強いこだわりもあるため、違う方法を提示されると自分が否定されたと感じてしまい、怒りを爆発させることもあるでしょう。

感情のコントロールが難しい人の心理状態

すぐ感情的になる人はなぜ、自分をコントロールできなくなってしまうのでしょうか。ここではその心理的な背景を見ていきましょう。

自己防衛反応が強い

人は攻撃されたと感じたとき、無意識に防衛反応が働きます。この自己防衛反応が強い人は、軽いアドバイスや改善提案も「否定」や「攻撃」と受け取ってしまい、怒りや攻撃的な態度で自分を守ろうとするのです。

強い不安やストレスがある

仕事のプレッシャー、人間関係、家庭問題などの不安が重なり、慢性的なストレスを抱えていると、感情のブレーキが利きにくくなることがあります。本来なら受け流せることにも強く反応したり、小さな刺激がきっかけで爆発したりしてしまいがちです。

自己肯定感が低い

自己肯定感が低く、自分の存在価値に不安を抱えていると、些細な指摘をされただけで「やっぱり自分はダメだ」とネガティブに受け取りやすくなります。怒りは、その不安を覆い隠すための、“防具”のようなものといえるでしょう。

すぐ感情的になる人にやってはいけないNG対応

すぐ感情的になる人を前にしたとき、対応を誤ると相手の怒りをさらに増幅させ、関係も悪化してしまいます。そうならないために、NGな行動を確認しておきましょう。

正論で押さえつける

あなたが論理的に正しいことを言ってわかってもらおうとしても、感情が高ぶっている相手には届きません。「見下された」と思われ、感情の火に油を注いでしまうだけになるでしょう。そうなれば、対立がもっと深まってしまいます。

相手の言動を否定する

「それは間違っているよ」「考えすぎだよ」などと、相手の言葉や行動を否定するのはやめましょう。特に自分に自信がなく、否定されることに過敏になっている相手は、怒りや攻撃的な態度をさらに激しくさせてきます。

自分も感情的になる

相手の感情的な態度に腹が立っても、自分は決して感情的にならないように注意しましょう。売り言葉に買い言葉で、こちらの感情をぶつけてしまうと、状況は泥沼化してしまいます。相手がヒートアップしているときこそ、冷静さを保つことが大切です。

すぐ感情的になる人への対処法

すぐ感情的になる人とは、どのように付き合っていけばいいのでしょうか。ここからは具体的な対処法を紹介します。

相手の感情を受け止める姿勢を示す

感情的になっている相手を前にしたら、「そう感じたんですね」「それは大変でしたよね」といったように、まずその感情を受け止める言葉を投げかけましょう。共感＝同意ではありませんが、自分の気持ちをわかってもらえたと思うだけで、相手も落ち着いてきます。

相手を認めていることを伝える

「いつも助かってます」「あなたの意見は大事にしたい」といった言葉を普段から伝え、相手の承認欲求を満たすように心がけましょう。自分が認められていると実感できれば、攻撃的な態度も次第に弱まっていきます。

相手と一定の距離を保つ

すぐ感情的になる相手とは近づきすぎないようにして、話をするときも無理に理解しようとせず、心理的な距離を保つことが大切です。一定の距離を常にキープすることで、必要以上に相手のペースに巻き込まれないようにしましょう。

文章で連絡する

感情的になってしまう相手には対面や電話ではなく、メールやチャットでのやり取りがおすすめです。ダイレクトなコミュニケーションでは自分の感情をコントロールしづらい人も文章になれば冷静になりやすく、また文字という証拠も残るため、トラブルの防止にもつながります。

セルフケアでストレスを発散する

感情的な人と接するのは、それだけでエネルギーを消耗します。疲弊してストレスをため込まないよう、自分の心を守ることを第一に考えましょう。たとえば軽い運動でリフレッシュする、好きなことや趣味に没頭する、信頼できる人に話を聞いてもらう、心地よい環境を整えて熟睡するなど、セルフケアを意識して疲れた心を回復させることが大事です。

ほどよい距離感でストレスをためないようにしよう!

すぐ感情的になる人と日々付き合っていくのは大変なこと。大切なのは、相手の感情に巻き込まれないようにして、自分の心を守ることです。相手の心理状態を想像して対処はするとしても、わかり合えない相手を我慢して受け入れる必要はありません。物理的にも心理的にも一歩引いたほどよい距離感を意識して、あなた自身がストレスをためない関係を保ちましょう。