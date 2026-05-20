日本ハム、楽天を2点リードで後半戦へ
日本ハムが1回裏に先制し、2回裏にも追加点。楽天は2回表と6回表に追いつくも、6回裏に日本ハムが2点を追加し、4-2でリード。細川のホームランが効果的。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(右)万波 中正 3(三)郡司 裕也 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)淺間 大基 6(一)野村 佑希 7(二)上川畑 大悟 8(捕)田宮 裕涼 9(中)細川 凌平 10(投)福島 蓮
楽天: 1(左)佐藤 直樹 2(二)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(指)浅村 栄斗 5(一)渡邊 佳明 6(捕)太田 光 7(三)平良 竜哉 8(遊)村林 一輝 9(右)小郷 裕哉 10(投)前田 健太
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|42
|24
|17
|1
|.585
|1
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|42
|19
|21
|2
|.475
|5
|5
|広島
|39
|15
|22
|2
|.405
|8
|6
|中日
|42
|14
|27
|1
|.341
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|44
|25
|18
|1
|.581
|-
|2
|オリックス
|42
|24
|18
|0
|.571
|0
|3
|日本ハム
|45
|22
|23
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|42
|18
|23
|1
|.439
|6
|6
|ロッテ
|42
|18
|24
|0
|.429
|6