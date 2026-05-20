日本ハム、楽天を2点リードで後半戦へ

日本ハムが1回裏に先制し、2回裏にも追加点。楽天は2回表と6回表に追いつくも、6回裏に日本ハムが2点を追加し、4-2でリード。細川のホームランが効果的。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(右)万波　中正 3(三)郡司　裕也 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)淺間　大基 6(一)野村　佑希 7(二)上川畑　大悟 8(捕)田宮　裕涼 9(中)細川　凌平 10(投)福島　蓮

楽天: 1(左)佐藤　直樹 2(二)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(指)浅村　栄斗 5(一)渡邊　佳明 6(捕)太田　光 7(三)平良　竜哉 8(遊)村林　一輝 9(右)小郷　裕哉 10(投)前田　健太

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 42 24 17 1 .585 1
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 42 19 21 2 .475 5
5 広島 39 15 22 2 .405 8
6 中日 42 14 27 1 .341 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 44 25 18 1 .581 -
2 オリックス 42 24 18 0 .571 0
3 日本ハム 45 22 23 0 .489 4
4 ソフトバンク 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 42 18 23 1 .439 6
6 ロッテ 42 18 24 0 .429 6