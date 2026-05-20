中日、阪神に6点リードで後半戦へ

中日が1回に1点、2回に3点、6回に2点を追加し、阪神を突き放す。山本泰寛とK・マラーのホームランが試合を決定づけた。板山祐太郎も打点を挙げ、打線が活発。阪神は反撃の糸口を見いだせず、6点差を追う展開。

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