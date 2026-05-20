日本ハムが1点リードで中盤へ
3回を終え、日本ハムが楽天に2-1と1点リード。1回裏に日本ハムが水野の適時打で先制し1点を挙げると、2回表に楽天が村林の打点で追いつく。しかし2回裏、日本ハムが郡司の打点で再び勝ち越し、リードを広げた。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 2(右)万波 3(三)郡司 4(指)レイエス 5(左)淺間 6(一)野村 7(二)上川畑 8(捕)田宮 9(中)細川 10(投)福島
楽天: 1(左)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(指)浅村 5(一)渡邊佳 6(捕)太田 7(三)平良 8(遊)村林 9(右)小郷 10(投)前田健
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|42
|24
|17
|1
|.585
|1
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|42
|19
|21
|2
|.475
|5
|5
|広島
|39
|15
|22
|2
|.405
|8
|6
|中日
|42
|14
|27
|1
|.341
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|44
|25
|18
|1
|.581
|-
|2
|オリックス
|42
|24
|18
|0
|.571
|0
|3
|日本ハム
|45
|22
|23
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|42
|18
|23
|1
|.439
|6
|6
|ロッテ
|42
|18
|24
|0
|.429
|6