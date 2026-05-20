日本ハムが1点リードで中盤へ

3回を終え、日本ハムが楽天に2-1と1点リード。1回裏に日本ハムが水野の適時打で先制し1点を挙げると、2回表に楽天が村林の打点で追いつく。しかし2回裏、日本ハムが郡司の打点で再び勝ち越し、リードを広げた。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 2(右)万波 3(三)郡司 4(指)レイエス 5(左)淺間 6(一)野村 7(二)上川畑 8(捕)田宮 9(中)細川 10(投)福島

楽天: 1(左)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(指)浅村 5(一)渡邊佳 6(捕)太田 7(三)平良 8(遊)村林 9(右)小郷 10(投)前田健

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 42 24 17 1 .585 1
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 42 19 21 2 .475 5
5 広島 39 15 22 2 .405 8
6 中日 42 14 27 1 .341 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 44 25 18 1 .581 -
2 オリックス 42 24 18 0 .571 0
3 日本ハム 45 22 23 0 .489 4
4 ソフトバンク 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 42 18 23 1 .439 6
6 ロッテ 42 18 24 0 .429 6