オリックスが5点リード、宗・山中が活躍
3回を終えてオリックスが5-0でリード。2回裏に1点を先制し、3回裏には宗と山中の活躍で一挙4点を追加。序盤を終えてオリックスが試合を優位に進めている。
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|42
|24
|17
|1
|.585
|1
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|42
|19
|21
|2
|.475
|5
|5
|広島
|39
|15
|22
|2
|.405
|8
|6
|中日
|42
|14
|27
|1
|.341
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|44
|25
|18
|1
|.581
|-
|2
|オリックス
|42
|24
|18
|0
|.571
|0
|3
|日本ハム
|45
|22
|23
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|42
|18
|23
|1
|.439
|6
|6
|ロッテ
|42
|18
|24
|0
|.429
|6