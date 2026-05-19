日本ハム vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs 楽天
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天2勝-日本ハム3勝（5/6 楽天12-2日本ハム (楽天)、5/5 楽天2-3日本ハム (日本ハム)、5/4 楽天1-3日本ハム (日本ハム)、4/23 日本ハム3-2楽天 (日本ハム)、4/22 日本ハム4-5楽天 (楽天)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5