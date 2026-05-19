東武百貨店 池袋本店では5月21日～26日、福岡の食が集結する「福岡展」を、8階催事場と地下1階3番地コンコースで開催する。

期間中は、初出店9店舗を含む約62店舗が登場し、多彩なグルメを提供する。

注目は、福岡名産の明太子やめんたいグルメ、あまおういちごを使ったかき氷。博多料亭 稚加榮や博多あき津゛によるこだわりの辛子明太子のほか、「博多めんたいコロッケ」(南里正信商店)も登場する。国産小麦パン工房 フルフルは、「明太フランス」を実演販売する。

南里正信商店

いちごやcafe TANNALは、あまおうを贅沢にトッピングしたかき氷を提供する。オスピターレは、イタリア菓子スフォリアテッラに甘酸っぱい「あまおう」クリームを詰めた東武限定スイーツを販売。菓子処まつだ屋は、手軽に楽しめる「苺大福串」を販売する。

いちごやcafe TANNAL

地元名物を使用したできたて実演・限定グルメも充実。ノダニクは、希少部位を贅沢に盛り合わせた「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」を、糸島海鮮食堂 そらりは「本マグロ丼」を実演販売する。

ノダニク

イートインでは、金田家が人気の泡系とんこつラーメン「スペシャルラーメン」を提供。東武限定の生チョコパフェや熟成蜜いもドーナツ、スイーツ感覚で楽しめるメロンパンなども連日数量限定で提供する。

金田家

お土産としても人気の博多のソウルフードも登場する。博多芳々亭は、4種のスープで味わう「博多もつ鍋」、とりかわ竹乃屋は、72時間かけて仕込む「博多ぐるぐるとりかわ」、博多八助は博多の街で愛される「ひとくち餃子」、かさの家は「梅ヶ枝餅」「よもぎ梅ヶ枝餅」を販売する。