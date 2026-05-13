セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、「セブンカフェ ベーカリー」の新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」(230.04円)を全国(沖縄県除く)のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

セブンカフェ ベーカリーは、店舗のオーブンで仕上げに焼き上げることで、香ばしさや食感、本格的な味わいを手軽に楽しめるシリーズ。

今回の新商品は、発酵バター入りのシートを16層に折り込んだクロワッサン。ひと口食べると「じゅわっ」とした食感と香りが口いっぱいに広がるという。表面に砂糖を盛り付けてオーブンで焼き上げることにより、表面をカラメル化。お店で仕上げるからこそ実現できる「カリッ」とした食感と、カラメルの優しい甘さや香りを最後まで堪能できる。

このほか、セブンカフェ ベーカリーでは「お店で焼いた ふんわりメロンパン」(160.92円)や、「お店で焼いた サクサククロワッサン」(190.08円)、「お店で焼いた チョコクッキー」(200.88円)、「お店で焼いた アップルパイ」(280.80円)、「お店で揚げた カレーパン」(160.92円)、「お店で揚げた シュガードーナツ」(140.40円)なども展開している。