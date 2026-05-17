ロッテ、オリックスに1点差で競り勝つ

先発投手：ロッテは廣池康志郎が7回1失点の好投（7安打5奪三振）、オリックスの曽谷龍平は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：オリックスが1点を追加 6回裏：ロッテが3点を奪い逆転 8回表：オリックスが1点を追加 注目選手：ロッテのＮ・ソトが1本塁打、3打点の活躍、ロッテの池田来翔が3安打の活躍、オリックスの太田椋が1本塁打の活躍。

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