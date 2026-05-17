ロッテ、オリックスに1点差で競り勝つ
先発投手：ロッテは廣池康志郎が7回1失点の好投（7安打5奪三振）、オリックスの曽谷龍平は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：オリックスが1点を追加 6回裏：ロッテが3点を奪い逆転 8回表：オリックスが1点を追加 注目選手：ロッテのＮ・ソトが1本塁打、3打点の活躍、ロッテの池田来翔が3安打の活躍、オリックスの太田椋が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|42
|26
|16
|0
|.619
|-
|2
|阪神
|41
|23
|17
|1
|.575
|2
|3
|巨人
|41
|23
|18
|0
|.561
|2
|4
|DeNA
|41
|19
|20
|2
|.487
|5
|5
|広島
|38
|14
|22
|2
|.389
|9
|6
|中日
|41
|14
|26
|1
|.350
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|43
|24
|18
|1
|.571
|-
|2
|オリックス
|41
|23
|18
|0
|.561
|0
|3
|ソフトバンク
|40
|20
|20
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|44
|21
|23
|0
|.477
|4
|5
|楽天
|41
|18
|22
|1
|.450
|5
|6
|ロッテ
|41
|18
|23
|0
|.439
|5