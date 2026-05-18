5月も終盤に差し掛かります。先週は日本各地で真夏日が観測されるなど、早くも厳しい暑さに見舞われています。ひんやり冷たくしたスイーツがいっそう、恋しく感じられますね。

2026年5月の新作5品まとめ(5月19日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで5月19日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年5月のスイーツ新商品まとめ

サントリー「BOSS」をイメージしたダブルカフェラテのコッペパン、ふんわり食感のプリン味のワッフル、ほろ苦ココアクッキー入りのバニラフラッペ、爽快感あふれるチョコミントクランチ、素材にこだわったあずき最中アイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」(158円)

価格 : 158円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ダブルカフェラテを味わえる生コッペパン。生クリーム入りのしっとりとしたコーヒー風味のコッペパンに、サントリー「クラフトボス」をイメージしたカフェラテクリームとカフェラテホイップをサンドしました。

「くちどけふんわりワッフル プリン味」(228円)

価格 : 228円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

くちどけのよいふんわり食感の、2個入りワッフル。プリンクリームとカラメルソースを包んでいます。

［ファミリーマート限定］

「クッキーバニラフラッペ」(380円)

価格 : 380円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

芳醇なバニラの香りが広がる、ほろ苦ココアクッキー入りのフラッペ。 マダガスカル産バニラを一部使用したバニラ香料を使用し、ひんやりなめらかなバニラかき氷に、ごろごろ食感を楽しめるココアクッキーを合わせました。

［数量限定］

「爽快ミント香るチョコミントクランチ」(208円)

価格 : 208円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ザクザク食感がきわだつチョコクランチ。ココアビスケットやワッフルコーンなど、4種類のクランチ素材を、ミントパウダーを使用した爽快感あふれるミントフレーバーチョコと組み合わせました。

［数量限定］

「和匠の逸品 あずき最中」(318円)

価格 : 318円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

素材にとことんこだわったプレミアムな最中アイス。北海道十勝産あずきを使用したたっぷりのつぶあんとミルクアイスクリーム、もち米粉を使用した香ばしいもなか皮の組み合わせを楽しめます。

まとめ

5月19日発売の新商品は、サントリー「クラフトボス」をイメージした「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」、プリンクリームとカラメルソースを包んだ「くちどけふんわりワッフル プリン味」、マダガスカル産バニラの芳醇な香りが広がる「クッキーバニラフラッペ」、爽快感あふれるミントフレーバーの「爽快ミント香るチョコミントクランチ」、北海道十勝産あずきを使用したたっぷりのつぶあんを味わえる「和匠の逸品 あずき最中」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。