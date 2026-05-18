【5月19日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年5月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

5月19日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年5月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×森半 抹茶ミルクロールケーキ」(279円)

価格 : 279円

エネルギー : 205kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

老舗茶師・森半とのコラボ商品、抹茶ミルクロールケーキが登場です。旨み豊かな抹茶クリームと、コクのあるまろやかなミルククリームを贅沢に巻き上げ、仕上げに濃厚な抹茶ソースをトッピングしました。抹茶のほろ苦さとミルクのやさしい甘みが絶妙なハーモニーを奏でる、風味豊かな仕上がりのロールケーキです。

「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶クレープ」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 243kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも森半コラボ商品の、濃い抹茶クレープが登場しました。 宇治抹茶の深みのある味わいを存分に楽しめるよう、2種類のこだわりクリームをもっちりとしたクレープ生地で贅沢に包み込んでいます。 一口食べれば、抹茶の豊かな香りと濃厚な旨みが口いっぱいに広がる、贅沢な和洋折衷スイーツです。

「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶クッキーシュー」(254円)

価格 : 254円 エネルギー : 387kcal ※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

同じく森半コラボ商品の濃い抹茶クッキーシューが登場。サクサクとした香ばしいクッキーシュー生地のなかに、宇治抹茶を贅沢に使用した2種類の特製クリームをたっぷりと詰め込んだ一品。抹茶のほろ苦いコクと、クッキー生地の食感のコントラストが楽しい、大満足間違いなしの一品に仕上がっています。

「森半 抹茶ミルクパン」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 344kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

森半の抹茶を使用した、こだわりの抹茶ミルクパンが登場。ふんわりとした食感の生地のなかに、香り高い抹茶クリームと、まろやかなミルクホイップを贅沢に包み込んだ上品になります。

「なめらか2層のチーズケーキ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 281kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

なめらかな食感を追求した、新作の「なめらか2層のチーズケーキ」が登場。濃厚な味わいのベイクドチーズケーキの上に、口どけの良い爽やかなチーズクリームを贅沢に重ねたカップスイーツです。2つの異なるチーズのコクと風味が一度に楽しめる、自分へのご褒美デザートに仕上がっています。

まとめ

5月19日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×森半 抹茶ミルクロールケーキ」や「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶クレープ」、「なめらか2層のチーズケーキ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用