巨人、DeNAを1点リードで後半戦へ

巨人が1回裏に岸田のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、6回終了時点で巨人が1-0とリードしている。岸田は3安打の活躍で打線を牽引している。

【スタメン】

巨人: 1(右)平山 功太 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(中)佐々木 俊輔 7(三)坂本 勇人 8(二)浦田 俊輔 9(投)竹丸 和幸

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(左)度会 隆輝 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)Ｃ・ヒュンメル 6(遊)宮下 朝陽 7(二)成瀬 脩人 8(捕)松尾 汐恩 9(投)石田 裕太郎

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