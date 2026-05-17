巨人、DeNAを1点リードで後半戦へ

巨人が1回裏に岸田のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、6回終了時点で巨人が1-0とリードしている。岸田は3安打の活躍で打線を牽引している。

【スタメン】

巨人: 1(右)平山　功太 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(中)佐々木　俊輔 7(三)坂本　勇人 8(二)浦田　俊輔 9(投)竹丸　和幸

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名　達夫 2(左)度会　隆輝 3(一)筒香　嘉智 4(三)宮﨑　敏郎 5(右)Ｃ・ヒュンメル 6(遊)宮下　朝陽 7(二)成瀬　脩人 8(捕)松尾　汐恩 9(投)石田　裕太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 41 25 16 0 .610 -
2 阪神 40 23 16 1 .590 1
3 巨人 40 22 18 0 .550 2
4 DeNA 40 19 19 2 .500 4
5 広島 37 13 22 2 .371 9
6 中日 40 14 25 1 .359 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 40 23 17 0 .575 -
2 西武 42 23 18 1 .561 0
3 日本ハム 43 21 22 0 .488 3
4 ソフトバンク 39 19 20 0 .487 3
5 楽天 40 18 21 1 .462 4
6 ロッテ 40 17 23 0 .425 6