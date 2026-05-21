広島 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ2勝-広島2勝（5/20 ＤｅＮＡ4-3広島 (ＤｅＮＡ)、5/19 ＤｅＮＡ1-3広島 (広島)、5/6 広島10-0ＤｅＮＡ (広島)、5/4 広島8-11ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 0
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 43 20 21 2 .488 5
5 広島 40 15 23 2 .395 8
6 中日 43 14 28 1 .333 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6