Number_i、米名門音楽レーベルAtlantic Recordsとレーベル契約発表

今年2月に世界最大手のWMEとエージェント契約を発表したNumber_iが、アメリカの名門音楽レーベルAtlantic Recordsと、レーベル契約を締結したことを発表した。

Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。

メンバーは今春ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、既にアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのこと。

■Number_iコメント

今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。

Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！

僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。

今後とも応援よろしくお願いします！

Number_i Official Site : https://tobe-official.jp/artists/number_i