INI、『PULSE』プレミアムイベントレポ「もっと上を目指して11人で揃って頑張って行きたい」

グローバルボーイズグループ”INI”が、8TH SINGLE『PULSE』の発売を記念したプレミアムイベント「PREMIUM AFTER PARTY ”Feel my PULSE”」を5月18日（月）に開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

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開演前から会場には期待感が漂う中、スクリーンに楽屋エリアからステージへ向かうメンバーの中継映像が映し出されると「えー！」と驚く声が上がり、大歓声が沸き起こった。8TH SINGLE『PULSE』の収録曲である、「DUM」「OURS」のパフォーマンスでイベントがスタート。田島将吾と西洸人が作詞に参加した「DUM」は、パンチの効いたトラップビートに合わせて息の合ったダンスで魅せ、髙塚大夢と西が作詞に参加した「OURS」では、疾走感溢れるアップテンポなリズムに乗りながら、爽やかさと力強さを兼ね備えた歌声でのびやかに歌い上げ、さらに盛り上げていく。

©LAPONE ENTERTAINMENT

続いて行われた企画コーナー「MINIの願いを叶えよう！- MINIリクエストパーティー！ -」では、事前に募集したファンからのリクエストにメンバーが応えていく特別企画を実施。最初のリクエスト、”クイズをして笑い合っているINIが見たい！”では、スクリーンに出題される問題にメンバーが次々と回答。不正解が飛び出すたびに会場から笑いが起こり、和気あいあいとした雰囲気に包まれた。さらに”殻を破ったINIが見たい！”というリクエストでは、”MINIのお悩みに全力で肯定してくれるメロい一言”に挑戦し、メンバーがカメラ目線で甘いセリフを届けるたび、会場から大きな歓声が上がる。そして、腰痛のためダンスパフォーマンスを伴う活動を休止している田島からの音声メッセージによるサプライズ相談も行われ、回答者には許豊凡を指名。「将吾が戻って来るのを僕たちも待っているから！」とメロい一言で答え、メンバーならではの愛のあるやり取りで会場を沸かせた。続く、”大縄跳びリベンジをやってほしい！”では、過去にYouTube企画などで挑戦した大縄跳びにチャレンジ。「せーの！」という掛け声とともに全員で息を合わせながら挑戦し、成功するたびにMINIから大きな歓声が起こった。企画終盤には、”INIと一緒に飛び跳ねたい！”というリクエストに応え、先日情報解禁されたばかりの「All 4 U」のリミックスバージョン 「All 4 U （Sam Feldt Remix）」と「All 4 U （2Spade Remix）」の音源を初解禁。ノリノリなメンバーに釣られて会場全体が一体となってジャンプしながら楽しむ様子も見られた。

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ラストには、タイトル曲の「All 4 U」をキレのあるダイナミックなパフォーマンス。中毒性のあるリズムに合わせ、エネルギッシュなボーカルと軽快なステップや脈をイメージしたダンスで観客を魅了し、熱気は冷めやらぬまま、最後の挨拶へ。リーダーの木村柾哉は「今回は韓国活動があったりと、より密に活動ができたのではないかと思っています！ ちょうどこのPULSE期間中にドームツアーの発表があったり、いろいろと嬉しい発表があったのですが、現状に満足せずもっともっと上を目指して11人で揃って頑張って行きたいと思っていますし、将吾も戻ってくるまで頑張り続けたいと思います！ 将吾待ってるね！」とコメント。最後には、会場のMINIと一緒に「将吾！ 待ってるよ！」と大きな声で叫び、イベントは幕を閉じた。

なお、本イベント中にも初解禁された、世界的に活躍するDJ/ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加したそれぞれのリミックスとEnglish Ver.を含め5曲を収録した『All 4 U （Remixes）』が、5月22日（金）に配信決定しているほか、東京ドームと京セラドームをめぐるINI初のドームツアー開催も決定している。

＜リリース情報＞

INI

『PULSE』

発売中

特設サイト：https://ini-official.com/feature/pulse