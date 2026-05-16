津田健次郎「知的好奇心がどんどんくすぐられる」幼少期に通い詰めた “科学博物館”の思い出を振り返る

＜リスナーからのメッセージ＞
「私はゴールデンウィークに子どもたちと科学博物館へ行ってきました！ 危険生物の特別展示や動物の骨格標本、宇宙や科学のブースなどいろいろあって、子どもたちも興味津々の様子でした。なかでも、一番テンションが上がっていたのは鉱石の展示でした。『いつか自分でも掘り当てたい！』と言い、水晶や蛍石をお土産に買っていたほどです。津田さんは、博物館はお好きですか？ また、テンションが上がる展示はありますか？ 子どもたちにも良い経験になるので、これからいろんな博物館に連れて行きたいなと思います」
◆博物館で広がる知的好奇心
津田：科学博物館、いいですね！ 博物館っていうのは、本当にいろんなものが展示されているので、僕も大好きです。まったく詳しくはないんですけれども、見ているだけで、いわゆる知的好奇心をどんどんくすぐられていく感じが、すごく良かったですね。
大阪に住んでいた子どもの頃、そんなに大規模ではなかったんですけど、近くに科学博物館的なものがあって、タダで入れたのでしょっちゅう行っていました。僕は特に宇宙関係が好きでしたね。
鉱石もいいですよね！ 真っ二つに割った石のなかが、紫だったり、緑だったり、黄色だったりして、びっくりしますよね。僕も1個欲しいなと思います。特に原石を割ったやつ、あれいいんだよな～。見ているだけで吸い込まれる感じと言いますか、本当に不思議な気持ちになります。
めちゃくちゃいいゴールデンウィークじゃないですか。いろんな博物館ありますから、ぜひ子どもたちを連れて行ってあげてください！
＜番組概要＞
番組名：津田健次郎 SPEA/KING
放送日時：毎週日曜 12:00～12:30
パーソナリティ：津田健次郎
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
番組公式X：@tsuda_speaking