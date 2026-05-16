津田健次郎「知的好奇心がどんどんくすぐられる」幼少期に通い詰めた “科学博物館”の思い出を振り返る

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。5月10日（日）の放送では、科学博物館について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私はゴールデンウィークに子どもたちと科学博物館へ行ってきました！ 危険生物の特別展示や動物の骨格標本、宇宙や科学のブースなどいろいろあって、子どもたちも興味津々の様子でした。なかでも、一番テンションが上がっていたのは鉱石の展示でした。『いつか自分でも掘り当てたい！』と言い、水晶や蛍石をお土産に買っていたほどです。津田さんは、博物館はお好きですか？ また、テンションが上がる展示はありますか？ 子どもたちにも良い経験になるので、これからいろんな博物館に連れて行きたいなと思います」

◆博物館で広がる知的好奇心

津田：科学博物館、いいですね！ 博物館っていうのは、本当にいろんなものが展示されているので、僕も大好きです。まったく詳しくはないんですけれども、見ているだけで、いわゆる知的好奇心をどんどんくすぐられていく感じが、すごく良かったですね。

大阪に住んでいた子どもの頃、そんなに大規模ではなかったんですけど、近くに科学博物館的なものがあって、タダで入れたのでしょっちゅう行っていました。僕は特に宇宙関係が好きでしたね。

鉱石もいいですよね！ 真っ二つに割った石のなかが、紫だったり、緑だったり、黄色だったりして、びっくりしますよね。僕も1個欲しいなと思います。特に原石を割ったやつ、あれいいんだよな～。見ているだけで吸い込まれる感じと言いますか、本当に不思議な気持ちになります。

めちゃくちゃいいゴールデンウィークじゃないですか。いろんな博物館ありますから、ぜひ子どもたちを連れて行ってあげてください！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking