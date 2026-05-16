古市憲寿「単に中毒です（笑）」1日200～300g食べるほど好きな“お菓子"とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、ゲストに社会学者の古市憲寿さんが登場！ 本記事では、古市さんの好物について語った模様をお届けします。

◆古市憲寿の意外な食生活

れなち：メッセージが届いています。「以前、何かの番組で古市さんが私生活の食事を紹介していたのですが、板チョコをバリバリ食事のごとく食べていて、『1日に1枚くらい普通に食べている』みたいな発言をされていた記憶があるのですが、それは今でも変わらないですか？」

古市：チョコはめっちゃ食べます。200～300gくらい普通に食べるんですけど。

れなち：1日に!?

古市：うん。夜は会食とか友達と食べることが多いんですけど、昼間とかは本当に何もいらないので、チョコくらいしか食べていないです。

れなち：古市さんって合理的な人じゃないですか。チョコはいいんですか？

古市：これは単に中毒です（笑）。

れなち：（笑）。 逆に「中毒になれるものがあったほうが安定する」みたいなところってあります？ メンタルとか。

古市：いや～、中毒はないほうがいいんじゃないの（笑）？ ただ、別の話で板チョコってバリバリするから（噛むことで）頭も刺激されるし、総合的にいい気がしていて。あと、これは偏見なんだけど、チョコ好きの人ってそこまで太ってない。田中みな実さんとか……でも多分、みな実ちゃんが好きなのは高級チョコで、僕は板チョコが好きなので、みな実派とはちょっと違うんですけど。

れなち：（古市さんは）シンプルで素朴な板チョコが好き？

古市：そうそう。

れなち：そうなんだ、なるほど。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM