Perfumeあ～ちゃんが明かす「コールドスリープ後」の意外すぎる“やりたいこと”

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、Perfumeのあ～ちゃんをゲストにお迎えしてお届けしました。きゃりーとあ～ちゃんは普段からプライベートでも遊ぶ仲。最近も一緒にご飯を食べに行ったそうですが、こうしたメディアを通じて1対1で話すのは初めての機会とのこと。まずはあ～ちゃんの結婚のお祝いから。インスタグラムで結婚報告を知ったきゃりーは、「"あ～ちゃんと仲がいいよね、結婚したね、伝えといて"みたいな感じで、なんか私にまで"おめでとう"LINEが来たりとかした（笑）。本当に国中が祝福しているモードだったよね」と振り返ると、「思っている以上の人が、自分の幸せを願って"おめでとう"って言ってくれている人がいるのを見て、もうびっくりした！」と反響の大きさに驚いた様子。LINEにも友達から400通以上もの祝福メッセージが届いたそうで、3日間もかけて全ての返信に対応したあ～ちゃんですが、「みんなにお礼の返信をすること自体が幸せだった」といいます。そして、話は今年の9月に開催された東京ドーム公演「Perfume ZO/Z5 Anniversary"ネビュラロマンス"Episode TOKYO DOME」の話題に。2020年2月のドームツアー以来5年ぶりとなった東京ドーム公演。メジャーデビュー20周年記念日である9月21日に、Perfumeは年内をもって活動をひと区切りし、2026年から"コールドスリープ"に入ることを発表。この公演は"コールドスリープ"前最後のライブとして特別な意味を持つ夜となりました。きゃりーも「本当に感動しまくりだった」というドーム公演は、5年前に中止になった公演も含めて、「必然的になるべくしてここまで進んでいった」とあ～ちゃんは断言。しかも、「本当にいろんなタイミングが重なってあの演目になったから」と、ライブのセットリストはコールドスリープが決まってから変えた演出はひとつもなかったといいます。「私たちPerfumeとファンのみんなとの歴史を回想するシーンみたいになっていたところもあったと思うし、私たちの未来を応援してくれるようなシーンもあったりして。本当にいろんなものが詰まっていたから、なんか感傷に浸ってしまうと涙で立てなくなりそうだったから、最後まで真っすぐステージに立ち続けたいっていう強い思いがあった。だから最後まで凛々しく、ときには涙もあったけど、その時々を心から楽しんで立てたステージだったかなって思う。ドームが終わった後も"おっしゃ、やりきったー！"っていう感じだったから」ゲストが背中を押された作品を紹介するコーナーで、あ～ちゃんが挙げたのは「マーベル、大好きなんよ！」というマーベル作品「アイアンマン」。もともとSFやSFの世界観といったものが大好きなんだそうです。「スーパーウーマンになりたいっていうのが本当に昔からの夢であって、いろんな人を笑顔にしたりとか、元気にしたいっていうのが自分の根底にあるの。だから私はいつでもアイアンマンになりたくて。空を飛びまわりたいんだよね」と理由を明かします。すると、「あ～ちゃんはアイアンマンみたいなところが、めちゃめちゃあると思います。何か困ったときに絶対助けてくれると思う！」と推すきゃりーでした。2026年から新章が始まるあ～ちゃん。今の状況とどう向き合っているのか、きゃりーから聞かれると「ライブが本当に生きがいで、今まで生きてきたっていうところはあるから、"未知なる自分"と向き合って過ごしている感じかな」と新しい今を楽しんでいるようです。今後について、やってみたいこと、挑戦してみたいことについて伺うと、留学というワードがあがりつつも「未知すぎて、なんか献血とかしてみたい」とあ～ちゃんらしい回答が。以前から気になっていたものの、周りから必要以上に気を使わせてしまうような空気になるのがイヤで、なかなか踏み込めなかったといいます。お母さんが定期的に献血に行く方だったそうで、「献血に行って卵とかサランラップとかをもらって帰ってきたりしていて"いいなー"って（昔から）思っていた。人のためにもなるし、お礼にラップがもらえるのもいいなって思ってたんよ。そういうのとかもやってみたい」。でも一方で「働かなくなるのって"いいのかな？"みたいな。何かしなくていいのかなって、そっちばっかり気になっちゃう」という本音も飛び出しました。