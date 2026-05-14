ロッテが2点差で日本ハムに勝利
先発投手：ロッテは西野勇士が8回1失点の好投（5安打3奪三振）、日本ハムの細野晴希は5回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ロッテが3点を追加 2回表：日本ハムが1点を追加 6回裏：ロッテが1点を追加 注目選手：ロッテの西川史礁が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ロッテの佐藤都志也が1本塁打、2打点の活躍、ロッテの小川龍成が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|37
|13
|24
|0
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|2
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|4
|4
|日本ハム
|40
|20
|20
|0
|.500
|4
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|37
|14
|23
|0
|.378
|9