ＤｅＮＡと中日、0対0の引き分け

先発投手：ＤｅＮＡは入江　大生が6回0失点の好投（2安打9奪三振）、中日のＫ・マラーは7回0失点 得点経過： 得点経過データなし。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8