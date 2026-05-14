ロッテ、日本ハムに3点リードで後半戦へ
1回裏に佐藤、西川の連続ホームランなどで一挙3点を奪ったロッテが、2回表に日本ハムに1点を返されるも、6回裏にも西川のタイムリーで追加点を挙げ4-1とリード。西川は2打点、佐藤も2打点と打線が繋がり、後半戦の主導権を握った。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(二)小川 龍成 3(右)西川 史礁 4(一)山口 航輝 5(捕)佐藤 都志也 6(指)井上 広大 7(左)岡 大海 8(三)寺地 隆成 9(遊)友杉 篤輝 10(投)西野 勇士
日本ハム: 1(二)Ｒ・カストロ 2(右)淺間 大基 3(一)清宮 幸太郎 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)野村 佑希 6(遊)水野 達稀 7(中)矢澤 宏太 8(捕)進藤 勇也 9(三)細川 凌平 10(投)細野 晴希
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
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|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
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|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
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|中日
|37
|13
|24
|0
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|2
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|4
|4
|日本ハム
|40
|20
|20
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|.500
|4
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|37
|14
|23
|0
|.378
|9