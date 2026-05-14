ロッテ、日本ハムに3点リードで後半戦へ

1回裏に佐藤、西川の連続ホームランなどで一挙3点を奪ったロッテが、2回表に日本ハムに1点を返されるも、6回裏にも西川のタイムリーで追加点を挙げ4-1とリード。西川は2打点、佐藤も2打点と打線が繋がり、後半戦の主導権を握った。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)髙部　瑛斗 2(二)小川　龍成 3(右)西川　史礁 4(一)山口　航輝 5(捕)佐藤　都志也 6(指)井上　広大 7(左)岡　大海 8(三)寺地　隆成 9(遊)友杉　篤輝 10(投)西野　勇士

日本ハム: 1(二)Ｒ・カストロ 2(右)淺間　大基 3(一)清宮　幸太郎 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)野村　佑希 6(遊)水野　達稀 7(中)矢澤　宏太 8(捕)進藤　勇也 9(三)細川　凌平 10(投)細野　晴希

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9