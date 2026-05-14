中日ＤｅＮＡ、6回終了0-0の投手戦

序盤から両チームの投手陣が粘りを見せ、得点が入らないまま試合は中盤へ。攻守の応酬が続くも、あと一本が出ず、0対0のまま6回を終えた。緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名　達夫 2(右)Ｃ・ヒュンメル 3(一)筒香　嘉智 4(三)宮﨑　敏郎 5(左)佐野　恵太 6(遊)成瀬　脩人 7(二)林　琢真 8(捕)松尾　汐恩 9(投)入江　大生

中日: 1(右)Ｏ・カリステ 2(二)山本　泰寛 3(遊)村松　開人 4(左)細川　成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(三)石川　昂弥 7(中)土田　龍空 8(捕)加藤　匠馬 9(投)Ｋ・マラー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9