中日ＤｅＮＡ、6回終了0-0の投手戦

序盤から両チームの投手陣が粘りを見せ、得点が入らないまま試合は中盤へ。攻守の応酬が続くも、あと一本が出ず、0対0のまま6回を終えた。緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(右)Ｃ・ヒュンメル 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(左)佐野 恵太 6(遊)成瀬 脩人 7(二)林 琢真 8(捕)松尾 汐恩 9(投)入江 大生

中日: 1(右)Ｏ・カリステ 2(二)山本 泰寛 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(三)石川 昂弥 7(中)土田 龍空 8(捕)加藤 匠馬 9(投)Ｋ・マラー

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