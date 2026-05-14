両チーム無得点の投手戦
中日とＤｅＮＡの試合は、3回を終えて0対0の同点。両チームとも序盤で得点を奪えず、投手戦の様相を呈している。イニング別得点も両チームとも0が並び、緊迫した展開が続いている。試合は中盤へと進む。
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|37
|13
|24
|0
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|2
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|4
|4
|日本ハム
|40
|20
|20
|0
|.500
|4
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|37
|14
|23
|0
|.378
|9