両チーム無得点の投手戦

中日とＤｅＮＡの試合は、3回を終えて0対0の同点。両チームとも序盤で得点を奪えず、投手戦の様相を呈している。イニング別得点も両チームとも0が並び、緊迫した展開が続いている。試合は中盤へと進む。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9