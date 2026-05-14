ロッテ、序盤に3点リード

ロッテは1回裏に佐藤の3ランなどで一挙3点を先制。日本ハムは2回表に進藤のタイムリーで1点を返すが、ロッテが3-1とリードを広げ、試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)髙部 2(二)小川 3(右)西川 4(一)山口 5(捕)佐藤 6(指)井上 7(左)岡 8(三)寺地 9(遊)友杉 10(投)西野

日本ハム: 1(二)カストロ 2(右)淺間 3(一)清宮幸 4(指)レイエス 5(左)野村 6(遊)水野 7(中)矢澤 8(捕)進藤 9(三)細川 10(投)細野

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9