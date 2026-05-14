ロッテ、序盤に3点リード
ロッテは1回裏に佐藤の3ランなどで一挙3点を先制。日本ハムは2回表に進藤のタイムリーで1点を返すが、ロッテが3-1とリードを広げ、試合は中盤へ向かう。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)髙部 2(二)小川 3(右)西川 4(一)山口 5(捕)佐藤 6(指)井上 7(左)岡 8(三)寺地 9(遊)友杉 10(投)西野
日本ハム: 1(二)カストロ 2(右)淺間 3(一)清宮幸 4(指)レイエス 5(左)野村 6(遊)水野 7(中)矢澤 8(捕)進藤 9(三)細川 10(投)細野
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|37
|13
|24
|0
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|2
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|4
|4
|日本ハム
|40
|20
|20
|0
|.500
|4
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|37
|14
|23
|0
|.378
|9