バンダイスピリッツは、『機動武闘伝Gガンダム』より「HG 1/144 ガンダムマックスター【再販】」(2,915円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月14日(木)11時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。

『機動武闘伝Gガンダム』より、新規造形でHGシリーズに登場したモビルファイター「ガンダムマックスター」が再販。

ファイティングモードボクサーモードをパーツの付け替えによって再現。広域な可動範囲で大胆なポージングをフレキシブルに再現できる。コアランダーは分離・合体が可能。さらにクリアパープルのパンチエフェクトとアクションベース類が付属する。

「ガンダムマックスター」の重装甲を誇る力強いプロポーションを立体化。各所のカラーリングはパーツごとに細かく分割し、成形色で色分けを実現している。

フライヤーシールドをサーフボードのように取り付けて滑空ポーズも再現可能。2丁のギガンティックマグナムも付属し、背部コアランダ―は分離し、走行モードも再現できる。

パーツの付け替えにより、ボクサーモードへ換装。「ガンダムマックスター」がスピーディーなバトルを可能とするためのモードで、胸のプロテクターを取り外し、肩幅を狭めて戦う。「ガンダムマックスター」の技が最大限に発揮される。

『機動武闘伝Gガンダム』今川泰宏監督考案のHGオリジナルギミックを採用。オリジナルのパンチエフェクトとアクションベースを組み合わせることでボクサーモードからさらに装甲をパージする「ガンダムマックスター」の躍動感のある動きを再現できる。

付属武装はフライヤーシールド ／ ギガンティックマグナム、付属品はコアランダー／アクションベース／パンチエフェクト(クリアパープル)。

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