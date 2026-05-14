バンダイスピリッツは、『30 MINUTES SISTERS』より「30MS SIS-F01 ディルミア[カラーB]」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月19日(火)12時より予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。

30 MINUTES LABELの『30 MINUTES SISTERS』より、騎士をイメージしたシスター「ディルミア[カラーB]」が登場。

髪パーツ、胸パーツ、武装パーツ、武器パーツが新規造形で付属。広い可動域により戦闘シーンから可憐な仕草まで様々なポージングが可能となっており、戦闘シーンから可愛い日常まで様々な種類のタンポ印刷の表情パーツ、アーマーなど、各種パーツがセットになっている。

『30 MINUTES SISTERS』は“キャラメイキング”のコンセプトの元、自分好みのキャラクターを簡単に組み立てることが可能。30 MINUTES LABEL共通の3mm径の軸を採用しており、『30 MINUTES LABEL』のパーツもオプションとして装着できる。

※『30 MINUTES MISSIONS』キットの対象年齢は8才以上。

デザイナーBUNBUN氏監修で、「ディルミア[カラーB]」の装備を新規パーツを交えて立体化。髪パーツ、胸パーツ、武装パーツ、武器パーツが新規造形で付属し、剣は腰部に接続されている鞘に格納可能となっている。

感情表現を豊かにする3種類の新規タンポ印刷の表情パーツが付属。戦闘シーンから可憐な仕草まで様々なポージングが可能で、自分好みのキャラメイキングを実現する各種パーツがセットになっている。

セット内容はディルミア[カラーB]一式 ／ フェイスパーツ×４種 ／ ハンドパーツ一式報。

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