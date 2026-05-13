ＤｅＮＡが中日に完封勝利

先発投手：ＤｅＮＡは島田 舜也が6回0失点の好投（5安打9奪三振）、中日の中西 聖輝は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ＤｅＮＡが5点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの勝又 温史が2打点の活躍。

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