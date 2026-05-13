阪神、ヤクルトに1点リード

6回終了時点で阪神が2-1でヤクルトをリード。1回にヤクルトが増田珠のタイムリーで先制したが、3回に阪神が大山悠輔、中野拓夢の連続タイムリーで逆転に成功。投手戦の様相を呈している。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)丸山　和郁 2(左)Ｄ・サンタナ 3(右)増田　珠 4(二)内山　壮真 5(一)Ｊ・オスナ 6(三)武岡　龍世 7(遊)石井　巧 8(投)山野　太一 9(捕)鈴木　叶

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(右)森下　翔太 3(三)佐藤　輝明 4(一)大山　悠輔 5(二)中野　拓夢 6(左)小野寺　暖 7(捕)伏見　寅威 8(遊)小幡　竜平 9(投)髙橋　遥人

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 37 22 14 1 .611 -
2 ヤクルト 38 23 15 0 .605 0
3 DeNA 36 18 17 1 .514 3
4 巨人 37 19 18 0 .514 3
5 広島 34 12 20 2 .375 8
6 中日 36 13 23 0 .361 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 39 21 17 1 .553 2
3 ソフトバンク 36 19 17 0 .528 3
4 日本ハム 39 19 20 0 .487 5
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 36 14 22 0 .389 8