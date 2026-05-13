日本ハム、レイエス＆水野の活躍で4-0リード

日本ハムは2回表にF・レイエスの一発などで2点を先制。3回表にも水野達稀の活躍などで追加点を挙げ、4-0とロッテを突き放した。レイエスは1本塁打2打点、水野も1打点を記録し、打線を牽引している。

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