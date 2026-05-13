阪神、ヤクルトに1点リード

3回を終え、阪神が2-1でヤクルトをリード。1回裏にヤクルトが先制したが、3回表に阪神が2点を奪い逆転した。中野、大山がそれぞれ打点を挙げた。増田の打点も記録された。試合は序盤を終え、1点差で中盤へと進む。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)丸山和 2(左)サンタナ 3(右)増田 4(二)内山 5(一)オスナ 6(三)武岡 7(遊)石井 8(投)山野 9(捕)鈴木叶

阪神: 1(中)髙寺 2(右)森下 3(三)佐藤 4(一)大山 5(二)中野 6(左)小野寺 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)髙橋

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