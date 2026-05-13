阪神、ヤクルトに1点リード
3回を終え、阪神が2-1でヤクルトをリード。1回裏にヤクルトが先制したが、3回表に阪神が2点を奪い逆転した。中野、大山がそれぞれ打点を挙げた。増田の打点も記録された。試合は序盤を終え、1点差で中盤へと進む。
【スタメン】
ヤクルト: 1(中)丸山和 2(左)サンタナ 3(右)増田 4(二)内山 5(一)オスナ 6(三)武岡 7(遊)石井 8(投)山野 9(捕)鈴木叶
阪神: 1(中)髙寺 2(右)森下 3(三)佐藤 4(一)大山 5(二)中野 6(左)小野寺 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)髙橋
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|37
|22
|14
|1
|.611
|-
|2
|ヤクルト
|38
|23
|15
|0
|.605
|0
|3
|DeNA
|36
|18
|17
|1
|.514
|3
|4
|巨人
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|5
|広島
|34
|12
|20
|2
|.375
|8
|6
|中日
|36
|13
|23
|0
|.361
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|39
|21
|17
|1
|.553
|2
|3
|ソフトバンク
|36
|19
|17
|0
|.528
|3
|4
|日本ハム
|39
|19
|20
|0
|.487
|5
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|36
|14
|22
|0
|.389
|8