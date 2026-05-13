阪神、ヤクルトに1点リード

3回を終え、阪神が2-1でヤクルトをリード。1回裏にヤクルトが先制したが、3回表に阪神が2点を奪い逆転した。中野、大山がそれぞれ打点を挙げた。増田の打点も記録された。試合は序盤を終え、1点差で中盤へと進む。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)丸山和 2(左)サンタナ 3(右)増田 4(二)内山 5(一)オスナ 6(三)武岡 7(遊)石井 8(投)山野 9(捕)鈴木叶

阪神: 1(中)髙寺 2(右)森下 3(三)佐藤 4(一)大山 5(二)中野 6(左)小野寺 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)髙橋

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 37 22 14 1 .611 -
2 ヤクルト 38 23 15 0 .605 0
3 DeNA 36 18 17 1 .514 3
4 巨人 37 19 18 0 .514 3
5 広島 34 12 20 2 .375 8
6 中日 36 13 23 0 .361 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 39 21 17 1 .553 2
3 ソフトバンク 36 19 17 0 .528 3
4 日本ハム 39 19 20 0 .487 5
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 36 14 22 0 .389 8