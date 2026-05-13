ＤｅＮＡが5点リードで序盤を終える

中日対ＤｅＮＡは3回を終え、ＤｅＮＡが5-0とリード。ＤｅＮＡは1回裏に打者一巡の猛攻で一挙5点を先制。中日はその後も得点を奪えず、ＤｅＮＡが序盤を有利に進めている。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 37 22 14 1 .611 -
2 ヤクルト 38 23 15 0 .605 0
3 DeNA 36 18 17 1 .514 3
4 巨人 37 19 18 0 .514 3
5 広島 34 12 20 2 .375 8
6 中日 36 13 23 0 .361 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 39 21 17 1 .553 2
3 ソフトバンク 36 19 17 0 .528 3
4 日本ハム 39 19 20 0 .487 5
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 36 14 22 0 .389 8