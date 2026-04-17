引退後初のバラエティ出演で、坂本花織が思わぬ“洗礼”を受ける――。29日に放送される放送の中京テレビ・日本テレビ系特番『センビキ 答えは線を引くだけです』で、フィギュア金メダリストの坂本は、巨大パネルに線を引いて答える新感覚クイズに挑戦。氷上では見せないパニックぶりも飛び出すなど、新鮮な表情をのぞかせる。

坂本花織

同番組は、床いっぱいに広がる巨大クイズに“大きなペン”1本で線を引き、知識や直感、チームワークを武器に正解を導き出していくクイズバラエティ。総合成績で勝利したチームには、“セン円札セン枚”として賞金100万円が贈られる。

せいやチームには、高田純次、坂本花織、片寄涼太(GENERATIONS)、ゆうちゃみが参加。対する津田チームには、辻野かなみ(超ときめき宣伝部)、ホラン千秋、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、山添寛(相席スタート)が集結する。進行は、松井ケムリ(令和ロマン)と天翔天音が務める。

注目は、引退後初のバラエティ出演となるフィギュアスケート金メダリスト・坂本花織。氷上では見せたことのないパニックぶりを披露する。「チュ○ア」に2本線を引いて国名を完成させるひらめき系クイズでは、巨大パネルの上で華麗に線を引きながらも思わぬ苦戦を見せる。

また、砂田の“パネェ”珍解答に、同じLDH所属の先輩・片寄が「パネェ」と驚がくする場面も。山添は、クイズが進むにつれて“センビキ脳”に覚醒し、勝負師としての本領を発揮していく。

放送当日の29日には、直前スペシャルも放送。中京テレビでは10時25分から11時30分、日本テレビ、青森放送、秋田放送、テレビ新潟、日本海テレビ、高知放送、鹿児島読売テレビでは15時50分から16時45分に予定されている。

【編集部MEMO】

坂本花織は、2000年4月9日生まれ、兵庫県出身。北京2022オリンピックでは女子シングル銅メダル、ミラノ・コルティナ2026オリンピックでは女子シングル銀メダルを獲得したほか、団体でも五輪メダルを手にしている。世界選手権では2022年から2024年まで3連覇を達成し、引退試合の2026年大会も制して通算4度の世界女王に。全日本選手権でも複数回の優勝を重ねるなど、長年にわたって第一線で活躍してきた。

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