1865年創業のスイスのラグジュアリーオルゴールブランド「REUGE(リュージュ)」の日本総代理店であるリュージュ販売は4月22日、日本旗艦店となる「REUGE TOKYO(リュージュ トーキョー)」を東京都港区虎ノ門にオープンした。

REUGE TOKYO 店舗入り口

リュージュは「振動が生む感情(FROM VIBRATION COMES EMOTION)」を哲学に掲げ、スイスの独立系時計ブランド「ドゥ・ベトゥーン」とのパートナーシップを通じて進化を続けている。同店舗は、伝統的なオルゴールの概念を超え、人々の知的好奇心を揺さぶる「好奇心のオブジェ(Objects of Curiosity)」として、現代におけるメカニカル・ミュージックを再定義する新たな拠点となる。

店内では、トラディショナルモデル(434,500円～)、コンテンポラリーモデル(902,000円～)、シンギングバード(2,178,000円～)など、スイス・リュージュ社の精緻な技術が光る製品を幅広く取りそろえる。日本国内に在庫がある生産終了モデルなど、1万円台からと手に取りやすい価格帯の製品も用意する。

オープンを記念し、店舗にてリュージュオルゴールを購入した先着20名を対象に、オリジナルの「トートバッグとタンブラー」のセットをプレゼントする。予定数に達し次第終了となる。