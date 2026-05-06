カシオ計算機は、腕時計ブランド「CASIO CLASSIC」の新製品として、レトロモダンなデザインのデジタルウオッチ「A140WE」「A140WEG」を5月22日に発売する。価格は「A140WE-2AJF」「A140WE-8AJF」が各11,000円、「A140WEG-9AJF」が13,750円。

新製品は、ヴィンテージ感のあるケースシェイプにデジタル液晶を組み合わせたモデル。やわらかな曲線を描くケースが腕元に自然に沿い、ミニマルで軽やかな印象を生み出すという。ケースサイズは大きすぎず小さすぎないバランスとされ、手首の細い人からしっかりとした腕元まで、すっきりとフィットするとしている。

バンドには、細やかな輝きを放つ多列タイプのメタルバンドを採用。文字板は旭光仕上げで、光の角度によって表情が移ろう仕様。メタリックな質感とデジタル表示のコントラストにより、上質感を引き立てるという。

カラーは3モデル展開。シルバーケース×ネイビーダイアルの「A140WE-2AJF」、シルバーケース×グレーダイアルの「A140WE-8AJF」、ゴールドケース×ライトゴールドダイアルの「A140WEG-9AJF」を用意する。「A140WEG-9AJF」はバンドにIP処理を施している。

A140WE-2AJF／A140WE-8AJFの主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。

ケースサイズ： W36.8×D10.4×H39.0mm

W36.8×D10.4×H39.0mm 質量： 60g

60g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留

メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 ガラス： 樹脂ガラス

樹脂ガラス 構造： 記載なし

記載なし 電池寿命： 約7年

約7年 バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： ストップウオッチ（1／100秒、60分計、スプリット付き）、時刻アラーム・時報、ELバックライト、EL：ブルー、オートカレンダー、平均月差：±30秒、12／24時間制表示切替

A140WEG-9AJFの主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W36.8×D10.4×H39.0mm

W36.8×D10.4×H39.0mm 質量： 60g

60g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留、ゴールドIP処理

メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留、ゴールドIP処理 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 ガラス： 樹脂ガラス

樹脂ガラス 構造： 記載なし

記載なし 電池寿命： 約7年

約7年 バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： ストップウオッチ（1／100秒、60分計、スプリット付き）、時刻アラーム・時報、ELバックライト、EL：ブルー、オートカレンダー、平均月差：±30秒、12／24時間制表示切替