ロレックスの中古市場では100万円台から選べるモデルもあれば、250万円を超える高額モデルも存在する。本稿では、シンプルなオイスターパーペチュアル、左リューズ仕様で話題を呼んだGMTマスターII、そして王道ダイバーズであるサブマリーナーを取り上げる。価格によって、それぞれが目指している方向性はまったく異なる。定番、個性、実用性という3つの視点で見ると、ロレックスの世界の広さが見えてくる。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス GMTマスターⅡ 126720VTNR･3 SS 自動巻 ランダム番

2022年に発表され、時計界に衝撃を与えた「GMTマスターII」。ロレックスの通常コレクションでは初となる、リューズと日付表示を9時位置に配したレフトハンド仕様のモデルです。セラクロムベゼルは初採用となるグリーンとブラックの組み合わせで、GMT針とモデル名もグリーンで統一。当モデルはスポーティーな3連のオイスターブレスレット仕様です。約70時間のパワーリザーブを誇る高精度ムーブメント、キャリバー3285を搭載。ブランドの新たな歴史を刻む、革新的な一本です。

ロレックス GMTマスターⅡ 126720VTNR･3 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。72本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,800,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 126720VTNR・3

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：グリーン, ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年12月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの歴史に新たな一歩を刻んだ左リューズのGMTマスターII、この独創的なデザインには目を奪われます。人目を引く鮮やかなグリーンベゼルは、所有する喜びを味合わせてくれるはず。機能点検済みで状態も良く、2024年12月印という非常に新しい個体は、人生の節目を彩る相棒になるはずです。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 V番

1926年に誕生した世界初の防水・自動巻の系譜を継ぐオイスターパーペチュアル。当モデルは、2008年から2020年まで生産されたケース径36mmのRef.116000です。最大の特徴は、艶やかなブラック文字盤にピンクの3-6-9アラビア数字とバーインデックスを組み合わせた、通称ブラックピンクと呼ばれる独創的な意匠。スポーティーな配置に華やかさが調和した、この世代ならではの希少な仕様です。堅牢なオイスターブレスレットを備え、実用性と個性を両立した一本です。

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 V番

定番から個性派まで。72本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,050,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 116000

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9・PKインデックス

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2010年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。2008-2009年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

初めての一本として、私はこのオイスターパーペチュアルを強くお勧めします。エクスプローラーを彷彿とさせるアラビア数字と、36mm径の柔らかなドームベゼルが織りなす、端正な顔立ちが魅力です。2008年から2009年頃に製造された個体ですが、精度調整と外装仕上げを丁寧に施しました。初めての方こそ、この健康で美しい状態から使い始めていただきたいのです。黒文字盤の万能さは、オンオフ問わずあなたの日常に長く寄り添う最高のパートナーになるはずです。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

2020年に登場したデイト表示なしのサブマリーナー、型式「124060」。先代モデルから1mmサイズアップし41mm径となったケースに、幅が広くなったブレスレットを合わせたバランスの取れたデザインが特徴です。カレンダーがないことですっきりとしたシンメトリーな文字盤が魅力。ムーブメントには約70時間のパワーリザーブを誇る自社製自動巻き「Cal.3230」を搭載し、実用性も大幅に向上しました。ロレックスを代表する王道ダイバーズウォッチです。

ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。72本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,300,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナー

通称 サブマリーナー

型式 124060

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：19.0cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2026年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの代名詞とも言えるサブマリーナー。特筆すべきは、日付を排したことで実現した完璧なシンメトリーと、現行モデルで最適化された41mmケースの重厚な一体感です。2026年4月印という最新のギャランティが付属する高年式個体で、最新技術による信頼性は抜群。機能点検も済んでおり、初めての方にこそこの安心感を味わっていただきたいです。Tシャツからスーツまで、この1最新の本があれば一生モノとして間違いありません。(コメ兵 鳥居 真)

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