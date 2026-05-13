サンコーは5月11日、「コードレス高圧ちょい洗浄機」(9,980円)を同社公式オンラインストア、各種ECサイトなどで発売した。

同商品は、折りたたみ式ハンドルを採用したポータブル高圧洗浄機。折りたたみ時のサイズは幅76×奥行200×高さ120mmで、本体重量は930gの軽量設計となっている。バッテリー内蔵、USB Type-Cで充電するコードレス仕様で、約30分の連続稼働が可能(実作業目安)。

最大の特徴は、手近な2Lペットボトルを水タンクとして利用できる点。面倒な水道ホースの接続や電源コードの取り回しが不要で、場所を選ばず使用できる。付属の5in1ノズルにより、ストレートから広範囲スプレーまで5段階の噴射モードをダイヤル操作で瞬時に切り替え可能。さらに洗剤ノズルも標準装備し、これ1台で泡洗浄にも対応する。

使わない時は、専用ケースに全ての付属品を収納できる。コンパクト設計で持ち運びしやすい点も特徴だ。

全てのパーツを一括管理できる専用収納ケース付き

高圧洗浄機が欲しいけど、大きくて重くて準備や片付けが面倒。自宅のベランダ掃除や、レジャー先での泥落としなど、場所を選ばず手軽に洗浄作業を行いたい。そんな人に適した商品となっているという。