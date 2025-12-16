コメリは12月12日、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」における「2025年人気商品ランキング」を発表した。集計期間は2025年1月1日～11月23日。同サイト内のPB商品(コメリオリジナル商品)各ページへのアクセス数(ページビュー数)に基づき、独自にランキング順位を作成した。なお、コメリのPBではない商品および販売終了商品(廃番品)はランキングより除外している。

PB商品アクセスランキングTOP10

第1位はCRUZARDの「水アカ汚れピッチ・タール洗浄剤」(500mL 1,380円/5L 9,980円)だった。2024年秋に発売し、そこから依然人気が続いている。車体についたピッチ・タール汚れやヘッドライトの黄ばみなどが落とせる濃縮タイプのプロ仕様アルカリ洗浄剤。

第2位には、2025年新登場したNatural Season「真空パネルクーラーボック」(22L 12,800円/36L 14,800円)各種がランクイン。5面の真空断熱パネルに、フタ部分を入れた6面高密度発泡ウレタンが設置された仕様で、圧倒的な保冷性能を実現した。

Natural Season「真空パネルクーラーボック」(22L 12,800円/36L 14,800円)

3位はNatural Seasonの「タフクーラーバッグ」(5L 1,980円/12L 2,980円/20L 3,980円)各種。昨年5L・12L・20Lの3サイズで展開し、今年は自然の風景になじみやすい新色のモカが登場した。厚さ20mmの極厚ウレタンでしっかり保冷しつつも、軽量で使いやすい商品。