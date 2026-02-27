【シートを汚したくない！】サッと展開、ササッとしまえる高機能カーシートプロテクター「Scuvvers（スカバーズ）」に注目

アウトドアライフを楽しんだ後や雨の日など、衣服が汚れたりぬれていたりして「シートが汚れるかも……」と、クルマに乗り込むときに躊躇する場面、ありませんか？

【画像】カラーは4色。これが防水・防汚性の高い自動車シート用プロテクター「クラシック スカバーズ」だ

そんなときに役立つアイテムが、国内外の自転車関連製品を取り扱うフカヤが展開する、オーストラリア発のブランド「Scuvvers（スカバーズ）」の高機能カーシートプロテクターClassic Scuvvers（クラシック スカバーズ）だ。

Classic Scuvversは汗や泥、砂、ペットの毛など、さまざまな汚れからクルマのシートを守るために開発された高機能シートプロテクター。スポーツやアウトドア、ペットと一緒にドライブしたときなど、シートを汚したくない場面で活躍するものだ。

使い方はとても簡単で、ハーネスをあらかじめヘッドレストに取り付けておけば、使いたいときにカバー本体を広げるだけで、すぐにシートを保護できる。

使用しないとき（使用後）は、カバーを丸めてハーネスと一体化したポーチにコンパクトに収納できる。ヘッドレストの後ろ側につり下げておけば、必要な時にいつでも使えるのだ。

生地は100％リサイクルポリエステルで独自の3層接着タイプを採用。耐久性に優れた完全防水（耐水圧3000mm）仕様となっていて、汗や泥汚れ、食べこぼし、ペットの毛などからシートをしっかりと守れる。また、裏地には高品質のシリコン製滑り止め加工が施されているので、固定用ストラップがなくてもズレずに使える。

このシートプロテクターの表面が汚れた場合は、取り外して車外でホースなどを使って水をかけて洗い流せるので、いつでも清潔に保つことができる。全体を洗浄したい場合には洗濯機で洗うことも可能だ（※デリケートコースで水温は40℃以下）。

カラーはブラック、アスファルト、クリーム、ラテの4色展開。内装色とのコーディネートも楽しめる。

ハーネスのサイズはスモール（32〜50cm）とミディアム（44〜70cm）があり、ヘッドレストの大きさ（高さ方向の中心外周長）に合わせて選ぶ。

Classic Scuvversは全国のフカヤ取扱店舗およびScuvvers公式ウェブサイトで購入できる。

［製品概要］

・製品名：Classic Scuvvers（クラシック スカバーズ）

・価格：1万1000円

・カラー：ブラック、アスファルト、クリーム、ラテ

・素材：100％リサイクルポリエステル、シリコン（滑り止め裏地）

製品の詳しい情報や購入はこちらから

https://scuvvers.jp/products/classic-scuvvers

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

Scuvvers（スカバーズ）

https://scuvvers.jp