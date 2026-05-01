【これ便利！】愛車探しのお助けアイテム、カーメイトのiPhone対応“探す機能付き”カーチャージャーに注目

にぎわうレジャー施設やショッピングモールなどの広い駐車場に止めたとき、「あれ？どこに止めたっけ？」と愛車の位置がわからなくなった経験はないだろうか？

広い駐車場の敷地内に多くのクルマが止まっていると、自分と同じ車種だらけだったり、背が高いクルマばかりで、止めたはずの方向に見通しが利かないなど、愛車になかなかたどり着けなかったりする。

【画像】愛車が探せる機能付きの急速充電ソケットって意外と便利!?

そんなときに役立つアイテムがカーメイトからリリースされた。“「探す」対応カーチャージャー”だ。製品名が示すとおり、アクセサリーソケット（12V車専用）を活用してUSB タイプＡやUSB タイプＣケーブルを使用したスマートフォンなどの充電ができるアダプターに、iPhoneの「探す」アプリからクルマの位置が確認できる機能を組み合わせたもの。

ふだんはカーチャージャーとして実用使いができ、クルマの位置を知りたいというちょっとした困りごとも解決できてしまうのだ。しかもキャパシタ（バックアップ蓄電器）を搭載しているので、エンジンを止めた後でも約1週間「探す」機能が継続して作動するから万が一の車両盗難対策にもなる。

もうひとつ、マイカーに装着するだけでなく、レンタカーやカーシェアサービスを利用するときにスマートフォンの充電用として使うことで、出先でなじみのない車両の位置を容易に確認できるようになるという使い方もできる。

■iPhoneに標準搭載の「探す」アプリ対応で月額料金はかからない

「探す」対応カーチャージャーはiPhoneでApple製品や対応製品の位置を特定するときに利用できる「探す」アプリに対応するのだが、そもそもなんで位置がわかるのか？

「探す」アプリはBluetooth信号を利用して位置を特定する仕組みを採用している。Appleでは探しものの位置を特定するAirTagがこれを使っており、「探す」対応カーチャージャーもそれと同様の仕組みを採用している。もちろんApple正規認証品だ。

iPhoneユーザーがこの「探す」対応カーチャージャーを使うことで、例えばレジャー施設やショッピングモールなどの大型駐車場でクルマを降りると「探す」対応カーチャージャーの位置情報が定まる。この情報はAppleのクラウドにアップロードされる。そのデータを基に手元のiPhoneから「探す」アプリでクルマの位置を確認できる。スムーズにマイカーにたどり着くことができるというわけだ。

万が一の盗難被害に遭った場合はどうか？ この場合は「探す」対応カーチャージャーが周囲のiPhoneなどApple製デバイスとのBluetooth通信により、Appleのクラウドに位置情報をアップロードして更新。これにより「探す」アプリでおおよその位置が特定できるのだ。

製品をアクセサリーソケットに挿しておけば電源は確保できるし、前述のとおりキャパシタにより一定期間電気を蓄えておけるから日常使いで困ることはないだろう。また、夏場に高温となる車内に装着していても発火リスクが抑えられ、安全面も配慮されており安心して使用できる。

「探す」アプリはiPhoneに標準搭載しており、専用アプリをダウンロードする必要はなく、月額料金など維持費はかからないという点もポイントだ。なお、「探す」機能を利用するには、iOS14.5以上を搭載したiPhoneまたはiPadOS14.5以上を搭載したiPadとApple Accountが必要だ。

■USBポートは急速充電対応

カーチャージャー機能としては、USBタイプＡと同タイプＣポートを1つずつ搭載したSA511と、USBタイプＣポート×1のSA513、USBタイプＡ×1のSA515の3タイプを用意。手持ちのiPhoneや充電したい機器にあわせて選択できる。

SA511は最大出力PD33W、SA513は同PD22W、SA515はQC18Wといずれも急速充電に対応しているので、日常使いとして実用度は十分満足できるはず。

製品の外観はSA511がカーボン調デザインを採用したスポーティテイスト。SA513とSA515はシックなブラックカラーとなっており、いずれも通電中はLEDリングがブルーに点灯するため、通電状況が容易に確認できるとともに車内のアクセントにもなっている。

なにせ「探す」機能はぱっと見ではわかりにくいステルス性の高い作りとなっているので、ユーザーにとってのメリットしかない、といってもいいだろう。

■安心機能が目立たず使い倒せる

USBポートは標準もしくはオプションで搭載する車両も増えているが、ポートの種類が使いたい仕様ではなかったり、少し前の車種であれば急速充電機能を備えてなかったり、なんてこともある。

そういった場合は新たにカーチャージャーを用意することになるだろう。そんなときに急速充電対応のUSBカーチャージャーに加えて、「探す」というプラスαの機能を持つ「探す」対応カーチャージャーを導入すれば、より安心感の高まるカーライフが送れるだろう。

［「探す」対応カーチャージャー 製品概要］

〈2ポートタイプ〉

■「探す」対応2ポートカーチャージャー（USB-A+C）

・品番：SA511

・ポート構成：USB-A ×1、USB-C ×1

・最大出力：PD33W

・サイズ：高さ32mm×幅32mm×奥行き69mm

・重さ：30g

・価格：オープン（カーメイト公式オンラインストア価格：4480円）

〈1ポートタイプ〉

■「探す」対応カーチャージャー（USB-C）

・品番：SA513

・ポート構成：USB-C ×1

・最大出力：PD22W

・サイズ：高さ31mm×幅31mm×奥行き76mm

・重さ：25g

・価格：オープン（カーメイト公式オンラインストア価格：3480円）

■「探す」対応カーチャージャー（USB-A）

・品番：SA515

・ポート構成：USB-A ×1

・最大出力：QC18W

・サイズ：高さ31mm×幅31mm×奥行き76mm

・重さ：25g

・価格：オープン（カーメイト公式オンラインストア価格：3480円）

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

カーメイト

TEL：03-5926-1212

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