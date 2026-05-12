ココロオドルは4月14日、西新宿の隠れ家バル「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」をリニューアルオープンした。

魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店

今回のリニューアルでは、看板メニューである牡蠣料理を拡充。牡蠣は、クリーミーで大粒な兵庫県坂越産の生牡蠣を使用している。8種類の味付けで楽しめる「オイスタープラッター」をはじめ、ハーブの香りの「牡蠣とハーブのカンカン焼」(4,180円)や、雲丹といくらを贅沢に添えたメニューなどを用意する。

牡蠣とハーブのカンカン焼

リニューアルの目玉となるのは、全8種の新感覚パスタ。中でも「牡蠣の絶望ソース 生スパゲティ」(2,079円)は、ピリ辛のスープともちもちした生パスタが絡み合う一品で、お酒との相性も抜群とのこと。魚介以外にもカルボナーラなどのメニューを取りそろえる。

牡蠣の絶望ソース 生スパゲティ(その他鍋焼きスープ生パスタ含む)

「New炙りバスクチーズケーキ」(1,100円)は、リニューアル前から好評だった「炙りバスクチーズケーキ」をさらにパワーアップさせたもの。より滑らかな食感となり、ナッツの風味が加わった。

New炙りバスクチーズケーキ

店舗は地下に位置し、木の温もりを感じる内装となっており、記念日や女子会、デートといったプライベートなシーンにぴったりとのこと。

ランチタイムからディナー、貸切まで対応可能な飲み放題付きコースも充実しており、予算に合わせて選択できる。