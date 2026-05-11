回すたびにワクワクしちゃう「くら寿司」の“びっくらポン!”。回すためについ食べ過ぎてしまった…という人も少なくないのでは? そんな“びっくらポン!”がこのほど、ミニチュアサイズのカプセルトイになって登場しました!

🍣新商品のお知らせ🍣

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「くら寿司 本当に抽選できる!ビッくらポン!&キャラクターマスコット」

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お皿を差し込むと抽選開始!

当たればカプセルが出てくるスーパーギミック搭載の

ミニチュアビッくらポン!が登場‼️

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他にも、お店でやったあのゲームのキャラクターが

ラバーストラップとお皿とレンチキュラーの

✨豪華3連チャーム✨でラインナップ!

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集めてお寿司を食べに行こう🎶

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📣5月上旬頃〜 ガチャ筐体にて順次発売開始⸝⋆

(@toysspiritsより引用)

なんと、あの“びっくらポン!”が、全高約7cmのミニチュアサイズに。しかも、お皿を入れると実際に抽選スタート。当たればカプセルが出てくるという、本物さながらのギミックを搭載しているというからすごい!

1回500円で、ラインアップは、この「ミニびっくらポン!(お皿付き)」のほかに、実際の抽選画面に出てくる「むてん丸」「サングラスの男性」「青い髪の女の子」「抗菌寿司カバー鮮度くん」のキャラクターが、ラバーストラップ+お皿+ゲーム画面の豪華3連チャームになって登場。「ミニびっくらポン!」にお皿は付いていますが、3連チャームもゲットすれば、チャームのお皿も使うことができるのだとか。

このニュースに、「これおもしろそう!」「これ欲しい!くら寿司に行って実物と比べたい!!」「えぐいwwwwwwww くら寿司さん何してるんですか買います()」と話題になっています。

本物さながらのギミックと、コレクション欲を刺激するラインアップ。“びっくらポン!”ファンにはたまらないガチャになりそうです。見かけたら、ぜひ回してみてくださいね。