回すたびにワクワクしちゃう「くら寿司」の“びっくらポン!”。回すためについ食べ過ぎてしまった…という人も少なくないのでは? そんな“びっくらポン!”がこのほど、ミニチュアサイズのカプセルトイになって登場しました!
🍣新商品のお知らせ🍣
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「くら寿司 本当に抽選できる!ビッくらポン!&キャラクターマスコット」
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お皿を差し込むと抽選開始!
当たればカプセルが出てくるスーパーギミック搭載の
ミニチュアビッくらポン!が登場‼️
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他にも、お店でやったあのゲームのキャラクターが
ラバーストラップとお皿とレンチキュラーの
✨豪華3連チャーム✨でラインナップ!
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集めてお寿司を食べに行こう🎶
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📣5月上旬頃〜 ガチャ筐体にて順次発売開始⸝⋆
(@toysspiritsより引用)
なんと、あの“びっくらポン!”が、全高約7cmのミニチュアサイズに。しかも、お皿を入れると実際に抽選スタート。当たればカプセルが出てくるという、本物さながらのギミックを搭載しているというからすごい!
1回500円で、ラインアップは、この「ミニびっくらポン!(お皿付き)」のほかに、実際の抽選画面に出てくる「むてん丸」「サングラスの男性」「青い髪の女の子」「抗菌寿司カバー鮮度くん」のキャラクターが、ラバーストラップ+お皿+ゲーム画面の豪華3連チャームになって登場。「ミニびっくらポン!」にお皿は付いていますが、3連チャームもゲットすれば、チャームのお皿も使うことができるのだとか。
このニュースに、「これおもしろそう!」「これ欲しい!くら寿司に行って実物と比べたい!!」「えぐいwwwwwwww くら寿司さん何してるんですか買います()」と話題になっています。
本物さながらのギミックと、コレクション欲を刺激するラインアップ。“びっくらポン!”ファンにはたまらないガチャになりそうです。見かけたら、ぜひ回してみてくださいね。
🍣新商品のお知らせ🍣— (株)トイズスピリッツ【公式】 (@toysspirits) May 8, 2026
「くら寿司 本当に抽選できる！ビッくらポン！&キャラクターマスコット」
お皿を差し込むと抽選開始！
当たればカプセルが出てくるスーパーギミック搭載の
ミニチュアビッくらポン！が登場‼️
他にも、お店でやったあのゲームのキャラクターが… pic.twitter.com/sXmxBq69du