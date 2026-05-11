5月も中旬に差し掛かります。沖縄ではすでに梅雨入りをしましたが、多くのエリアではしばらくの間、この季節ならでは気持ちの良い天気を楽しめそうです。澄み切った青空の下で味わうスイーツも、いっそう美味しく感じられますね。

2026年5月の新作5品まとめ(5月12日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで5月12日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年5月のスイーツ新商品まとめ

抹茶テイストの6個入り生スコーン、宇治抹茶のクリームサンド、3種の味をアソートしたもちまろグミ、2種の九州産キウイ果肉使用のむヨーグルト、いちごミントアイスにチョコチップを混ぜ込んだアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「生スコーン6個入（抹茶）」(200円)

価格 : 200円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

抹茶ずくしの生スコーン6個入り。抹茶と生クリーム入りの生地に、抹茶チョコチップを練りこみ、しっとりと焼き上げました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ダブル抹茶クリームサンド（宇治抹茶）」(150円)

価格 : 150円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

抹茶のテイストがふんだんに楽しめるサンド。白生地のロールパンに抹茶ホイップと抹茶クリームを絞り、抹茶チョコと白のビスケットをトッピングしました。

「クリート もちまろグミもちしゅわアソート」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ふわふわもっちり食感が楽しめるもちまろグミ第2弾。ヨーグルト味、ソーダ味、レモンスカッシュ味の3種アソートです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「のむヨーグルト九州産ダブルキウイ」(199円)

価格 : 199円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

JA全農の商品ブランド「ニッポンエール」とのコラボ商品。2種の九州産キウイ果肉(グリーン・ゴールド)入りです。生乳を使用し、コクのある味わいが楽しめます。甘味料、着色料不使用です。

［数量限定］

「赤城 いちごチョコミント」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

いちごミントアイスにチョコチップを混ぜ込んだカップアイス。ミントの清涼感といちごの風味、そしてパリパリのチョコチップがクセになる味わいに仕上げました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

5月12日発売の新商品は、 抹茶と生クリーム入りの生地に抹茶チョコチップを練り込んだ「生スコーン6個入（抹茶）」、ロールパンに抹茶のホイップとクリームを絞った「ダブル抹茶クリームサンド（宇治抹茶）」、ヨーグルト、ソーダ、レモンスカッシュ味の3種アソートの「クリート もちまろグミもちしゅわアソート」、2種の九州産キウイ果肉入りの「のむヨーグルト九州産ダブルキウイ」、ミントの清涼感といちごの風味、パリパリのチョコチップがクセになる「赤城 いちごチョコミント」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。