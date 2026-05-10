巨人が1点リード、打撃戦制す

巨人は2回に先制、4回にはダルベックの2点適時打でリードを広げるが、中日もカリステのソロHRなどで応酬。5回に中日が勝ち越すが、6回に巨人がダルベックの2ランHRなどで突き放し、5-4でリード。鵜飼、カリステ、ダルベックがそれぞれホームランを放ち、試合は点の取り合いとなっている。

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