「今日はジムだから」と飲み会を断る人を見ると、「がんばっているなー」と感じることがありますよね。

ところが実際は、“ジム通い”といっても、その有り様は人それぞれのようです。

今回は、人気連載「#ジムに通えば」 から、周囲のイメージと本人の実態にギャップがありすぎた男性のエピソードです。

ぜひ、このあと何が起きたのか予想してみてください。

ジム通いあるある「何のために行ってます?」

飲み会に誘われた男性でしたが、「今日はジムに行くから」ときっぱり断ります。

その様子を見た友人は、「かなりストイックなんだな」と感心。ところが本人は――。

さて、この男性がジムでしていたこととは?

① ジムに行っても運動せず、「スタッフ」としてバイトしていた

② ジムに行ってもトレーニングせず、「サウナ」を満喫していた

③ ジムに行っても筋トレせず、「デート」で恋人と会っていた

気になる続きは、本編で確認してみてください。

・・・・・・・・・・・・・・

✅楽しみ方は人それぞれ……このマンガの気になる結末は→こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

“ジム通い”にもいろいろある

「ジムに通っている」と聞くと、筋トレやランニングに励む姿を想像しがちです。しかし最近では、運動そのものよりもリフレッシュやリラクゼーション目的で通う人も少なくありません。

周囲からは“意識高い系”に見えていても、本人は別の楽しみ方をしている――。そんなギャップもまた、“あるある”なのかもしれません。

▶というわけで、今回の答えは② 「サウナ」を満喫していたでした！「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で脱力必至な結末をチェック!!