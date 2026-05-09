「ツタロックDIG LIVE Vol.20 -OSAKA-」開催決定、Dannie Mayら4組発表

「ツタロック DIG LIVE Vol.20-OASAKA-」が2026年6月21日（日）、心斎橋 BIGCATにて開催されることが発表された。

今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる『ツタロック DIG』。2021年よりライブハウスにて今まで以上に規模を大きくしたスペシャルライブとして開催しており、2022年より大阪、東京の2会場での開催をしている。

「ツタロック DIG LIVE Vol.20-OSAKA-」の第一弾出演者として、セブンス・ベガ、Dannie May、ちゃくら、the bercedes menzの4組が発表、随時追加発表がされる。あわせて、チケットのオフィシャル最速先行販売も開始されている。

＜ライブ情報＞

ツタロック DIG LIVE Vol.20-OSAKA

2026年6月21日（日）心斎橋 BIGCAT

料金 4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）

開場/開演：13:00/14:00 ※変更可能性あり

オフィシャル最速先着先行受付【5月9日（土）12時～5月15日（日）23時59分】

イープラス：https://eplus.jp/tsutarockdig/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/tsutarockdig/

ローチケ：https://l-tike.com/tsutarockdig/

※ご購入の際は、専用 URL で詳細をご確認ください。

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは一切いたしません。

※チケットの譲渡、転売は固くお断りいたします。チケットを転売、あるいは転売目的で入手することは条

例により違法な行為となる場合があります。ご注意ください。

主催・企画制作 CEミュージッククリエイティブ株式会社 ／KYODO GROUP inc.

協力 Rolling Stone Japan

問い合わせ キョードーインフォメーション 0570-200-888（11:00~17:00 ※土日祝休業）

公式 HP https://cemusiccreative.com/tsutarockdig20

公式 SNS X: https://twitter.com/tsutarocklive @tsutarocklive

Instagram: https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/