阪神 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ4勝-阪神1勝（5/8 ＤｅＮＡ10-1阪神 (ＤｅＮＡ)、4/22 阪神6-7ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/21 阪神9-16ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/2 ＤｅＮＡ3-4阪神 (阪神)、4/1 ＤｅＮＡ4-1阪神 (ＤｅＮＡ)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|阪神
|34
|20
|13
|1
|.606
|1
|3
|巨人
|34
|17
|17
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|33
|16
|16
|1
|.500
|4
|5
|広島
|31
|11
|18
|2
|.379
|8
|6
|中日
|33
|12
|21
|0
|.364
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|34
|22
|12
|0
|.647
|-
|2
|ソフトバンク
|33
|18
|15
|0
|.545
|3
|3
|西武
|36
|18
|17
|1
|.514
|4
|4
|楽天
|34
|15
|18
|1
|.455
|6
|5
|日本ハム
|36
|16
|20
|0
|.444
|7
|6
|ロッテ
|33
|13
|20
|0
|.394
|8